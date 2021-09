Superlega, tribunale Madrid chiede alla Uefa annullamento sanzioni

Nuova pagina del braccio di ferro tra il tribunale di Madrid e la Uefa

Sembra non finire mai il braccio di ferro tra i fondatori della Superlega e la Uefa. Oggi è arrivato un nuovo ultimatum dal Tribunale di Madrid alla Federcalcio continentale. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, Manuel Ruiz de Lara, giudice che presiede il 17esimo Tribunale Commerciale di Madrid, ha ordinato alla Uefa di annullare le sanzioni per la Superlega entro i prossimi cinque giorni. Lo scorso 1 luglio, il Tribunale aveva ordinato alla federazione europea di «annullare, archiviare e chiudere i procedimenti disciplinari avviati contro il Real Madrid Club de Fútbol, la Juventus FC e il Futbol Club Barcelona», così come di «porre fine al procedimento legale avviato contro la Superlega e alla sanzione di 100 milioni di euro in caso di mancato rispetto degli impegni dell’accordo con i club» riporta calcioefinanza.it. Ora, secondo lo stesso giudice, avrebbe dato cinque giorni di tempo alla Uefa per annullare le decisioni. “Non è stato dimostrato che la UEFA abbia rispettato le misure precauzionali concordate”, afferma Manuel Ruiz de Lara. “La UEFA si pone al di fuori dello stato di diritto, promuovendo apertamente pratiche che compromettono il principio della libera concorrenza”.