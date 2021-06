Svezia eliminata, Kulusevski: “Calcio è crudele. Come coltello nello stomaco”

Il calciatore svedese out dopo gli ottavi di finale contro l'Ucraina

UN COLTELLO NELLO STOMACO - "Non sarebbe dovuta finire così. Qualche ora prima ho detto, 'il calcio è crudele', guardando la Francia. E ora l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle", ha spiegato Kulusevski. "Il calcio dà tanto, ma prende molto di più". E ancora: "Abbiamo creato abbastanza occasioni per vincere nei tempi regolamentari. Poi speravo potessimo resistere fino ai rigori, ma loro hanno segnato alla fine dei tempi supplementari, è stato come un coltello nello stomaco ".

FORSBERG - Dello stesso avviso anche colui che fino a quel momento era stato il migliore in campo, Forsberg: "Avrei preferito non segnare e vedere la Svezia passare il turno. Era difficile giocare i supplementari e anche con l'uomo in meno. Abbiamo lottato insieme e ci siamo ripromessi di non mollare. Poi nell'ultimo attacco un cross e un colpo di testa sono diventati un gol per loro. È stato molto difficile da accettare".