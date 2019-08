Svincolato di lusso, Padoin trova squadra: fatta con l’Ascoli in Serie B

Esperienza e duttilità, l’Ascoli piazza il colpo Simone Padoin. Come riporta Sky, l’ex Juventus e Cagliari è pronto a ripartire dalla Serie A. Per la compagine marchigiana, che ha vinto il suo match d’esordio in campionato imponendosi per 3-1 sul Trapani, un grande affare visto che il giocatore arriva a costo zero essendo svincolato dopo l’ultima stagione passata in Sardegna.

Un innesto di grandissimo spessore in mediana che conosce bene anche la serie cadetta avendo giocato per l’ultima volta in Serie B nella stagione 2011-12 quando ottenne la promozione in A con la maglia dell’Atalanta. Padoin porta all’Ascoli il proprio palmares di trofei avendo vinto con la Juventus cinque Scudetti, tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia.