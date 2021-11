Svizzera, ct Yakin: “Noi sfavoriti come la Svezia contro l’Italia”

Il ct della nazionale elvetica è molto fiducioso e presenta così il match di domani

Il CT della Svizzera, Murat Yakin, ha parlato della sfida contro gli azzurri alla vigilia della gara dell'Olimpico, decisiva per la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar, come prima del girone C. "Vogliamo qualificarci per il Qatar senza passare attraverso lo spareggio. Possiamo vincere. L'Italia è la favorita certo, ma anche la Svezia era sfavorita per il Mondiale del 2018 e nonostante ciò ha vinto e si è qualificata al posto degli azzurri. Per questo motivo, forti dell'aritmetico secondo posto, giocheremo con la mente libera. Sulle assenze spero che non ne soffrirà nessuno. Noi ci siamo preparati bene comunque e siamo pronti per la partita. A Roma ci andremo solo per vincere".