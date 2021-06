Svizzera, Freuler: “Contro Italia sbagliato tutto. Spagna? Giocheremo col cuore”

Il centrocampista orgoglioso del cammino della sua Nazionale parla anche dell'Atalanta

CARICA - "Contro l'Italia abbiamo sbagliato quasi tutto, dopo quella partita ci siamo parlati e ci siamo detti che non potevamo più scendere in campo in quelle condizioni", ha ammesso Freuler in riferimento alla sconfitta nella fase a gironi contro gli Azzurri. "Ora ci aspetta un'altra squadra forte come la Spagna, metteremo tutto il cuore per ottenere un buon risultato".