Svizzera-Spagna, le formazioni ufficiali

Si aprono i quarti di finale con la sfida di San Pietroburgo

Si aprono con il match tra la Spagna e la Svizzera i quarti di finale di Euro 2020. Il teatro è quello di San Pietroburgo e il fischio d'inizio è programmato per le ore 18. Petkovic schiera Widmer dal 1' e Zakaria prende il posto di Xhaka. Luis Enrique promuove Pau e Ferran Torres titolari. Il centrocampista dell'Arsenal, obiettivo di mercato della Roma, salta la sfida con la Spagna per squalifica. Tanti i diffidati in questo match: in caso di giallo salteranno l'eventuale semifinale gli svizzeri Akanji, Elvedi, Embolo, Gavranovic, Mbabu, Rodriguez e Schar. Tra gli spagnoli invece rischiano Busquets, Jordi Alba, Pau Torres e Rodri.