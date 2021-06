Tacopina: “Nulla da dire a Augello e Ferrau’. Sono a Roma e mai stato a Catania”

Il tycoon italoamerciano conferma che non è mai stato a Catania

Come riportato da Itasportpress.it, dopo lo sbarco a Ferrara nello scorso week end per avviare dei contatti con il dg della Spal Andrea Grazzioli, Joe Tacopina si è spostato a Roma dove rimarrà fino a domenica prossima. Una vacanza con la famiglia per far visitare la capitale e forse recarsi domani allo stadio Olimpico per assistere alla partita dell'Italia contro la Turchia. Tacopina ha interrotto i contatti con la Sigi e attraverso Itasportpress.it ha smentito le voci di un suo arrivo in Sicilia ieri per incontrare alcuni membri della Sigi per riallacciare il discorso per l'acquisizione del Calcio Catania. Questa la sua dichiarazione: "Mai stato in Sicilia ma sempre a Roma dopo Ferrara. La foto che vi mando è la conferma che sono ancora a Roma...a meno che a Catania c'è anche il Colosseo...Confermo inoltre che non ho mai incontrato l'avv. Augello e il presidente della Sigi Ferraù. Con il Calcio Catania nessun contatto e discorso chiuso. E' giusto chiarire le cose visto che ho ricevuto numerosi messaggi sulla mia presunta presenza a Catania ieri sera e oggi, cosa che smentisco assolutamente. Domenica torno a New York".