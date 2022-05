Tale padre tale figlio: Van Persie jr firma un contratto col Feyenoord

Il figlio di Robin Van Persie firma un contratto col Feyenoord

Robin Van Persie è stato uno dei talenti lanciati dal Feyenoord. L'attaccante è stato lanciato nel calcio che conta proprio dal club olandese, dopo aver fatto la trafila delle giovanili. Dopo la prima esperienza dal 2001 al 2004, Van Persie ha fatto il suo ritorno nella stagione del 2018-2019 per poi dare l'addio al calcio giocato. Ora, però, un altro Van Persie ha firmato un contratto col Feyenoord: si tratta di Shaqueel, figlio di Robin, classe 2006, 16 anni da compiere a novembre, è un attaccante come il papà: mancino, preferisce partire dalla posizione di ala sinistra. Ha già "seguito" papà Robin giocando nelle giovanili del Fenerbahce, nel 2017, quando il padre era nel club turco, prima di approdare in quelle del Feyenoord, il club "di famiglia". Lì, Robin Van Persie non è solo un grande ex, ma oggi collabora ancora lavorando nel settore giovanile come allenatore.