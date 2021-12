Tardelli: “Inspiegabile la dimenticanza di France Football di Paolo Rossi”

L'ex campione azzurro attacca France Football

Dopo i ricordi di Diego Armando Maradona e Gerd Muller, Paolo Rossi è stato dimenticato da France Football e l’ex calciatore azzurro, Marco Tardelli, ha commentato l’accaduto, in un’intervista a La Stampa: “Come è possibile che hanno dimenticato Pablito? Hanno inviato anche le loro inutili scuse. Ma non capisco il motivo. Come è possibile che si siano dimenticati proprio di lui? Di quel Paolo che ha fatto innamorare l’Italia intera e che ci ha fatto emozionare così tanto. Non oso nemmeno immaginare se ci sia di mezzo la cattiveria. La superficialità sarebbe forse anche peggio. E allora cari francesi, come amico di Paolo, da suo compagno di squadra accetto le vostre scuse ma non c’è niente che voi possiate fare per rimediare a questa grave dimenticanza. Non fate nient'altro perchè ormai non sarebbe più una cosa dettata dal cuore ma solo dal dovere e non è giusto”.