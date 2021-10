Tebas: “Il Barcellona avrebbe potuto tenere Messi se…”

Parla il presidente della Liga: tra l'addio di Messi e la Superlega

Javier Tebas , presidente della Liga, ha parlato nel corso della trasmissione El Partitazo sull'emittente COPE tornando sul no di Barcellona e Real Madrid all'ingresso del fondo CVC che avrebbe portato centinaia di milioni nelle casse dei club spagnoli. In modo particolare il numero uno del camponato iberico si è soffermato su alcune decisioni del patron Laporta in merito all'addio di Messi, ma anche del presidente blancos Florentino Perez e della sua idea sulla Superlega.

FLORENTINO - E parlando proprio del numero uno del Real Madrid: "Non ho niente contro Laporta e il Barcellona, la differenza tra loro e Florentino e il Real è profonda. I catalani non ne fanno una questione ideologica mentre Perez ha torto su come pensa di cambiare la Liga. Credo abbia detto no ai fondi CVC per portare avanti il progetto Superlega".