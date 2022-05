Tebas: “Il calcio italiano non è cresciuto nonostante l’approdo di Cristiano Ronaldo”

Le parole del presidente del campionato spagnolo

SUL CALCIO ITALIANO - "Se arriverà sarà un aiuto per noi, ma non è solo una questione di giocatori. La crescita economica di una Liga non è data solo da chi puoi acquistare. Devi avere un progetto dietro. L’Italia per esempio ha avuto la possibilità, grazie al governo, di avere uno statuto migliore per acquistare giocatori migliori. È successo con Cristiano Ronaldo, eppure non è cresciuta. Devi avere una situazione adeguata, non puoi pensare di migliorare solo con i giocatori. Possono comprare chiunque: Haaland, Mbappé, Ronaldo. Eppure non crescerà"