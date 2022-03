Tebas: “Mourinho manca alla Liga. Vorrei un ritorno di Messi e l’arrivo di Mbappé”

Le parole del presidente del campionato spagnolo

SU MOURINHO - "Mi è sempre piaciuto Mourinho. Non so se sia per il modo in cui allena o per il sapore che porta al calcio. Con lui ti diverti. È anche importante vedere il calcio in modo così appassionato, mi piace. Ci sono molte cose che dice su cui non sono d’accordo, ma mi piace quella sfacciataggine che ha. Mi manca Mourinho. Non dico come allenatore, ma il modo in cui completa il calcio nel campionato spagnolo".