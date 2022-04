Tegola Atletico Madrid, l’annuncio di Joao Felix: “La mia stagione è finita”

L'annuncio dell'attaccante portoghese

L'Atletico Madrid è in cerca del piazzamento per la Champions League in campionato. La squadra del CholoSimeone è reduce dalla vittoria in extremis per 2-1 contro l'Espanyol, grazie al gol nei minuti di recupero di Ferreira Carrasco. Nelle ultime ore è arrivata però una brutta notizia per il colchoneros: Joao Felix, uscito anzitempo nell'ultima partita, ha rimediato una lesione all'adduttore sinistro che lo costringerà a stare ai box sino alla fine della stagione. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio il portoghese nel suo account Instagram: