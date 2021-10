Tegola sull’Italia di Mancini: contro Svizzera e Irlanda senza Verratti

Il centrocampista si è fatto male domenica scorsa contro il Marsiglia

L'Italia deve pareggiare o vincere a novembre contro la Svizzera per ottenere il pass per il Mondiale in Qatar. Per il match di Roma il ct Roberto Mancini non avrà a disposizione Marco Verratti che si è nuovamente infortunato e salterà la sfida contro gli elvetici. Il calciatore del PSG ha ricevuto una botta all'anca domenica contro il Marsiglia e sarà assente almeno 4 settimane secondo quanto si apprende dal club parigino. Verratti, che era stato sostituito alla fine del primo tempo, perderà - ed è quello che interessa in Italia - le due decisive partite della Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord, eliminatorie per i Mondiali 2022.