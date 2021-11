Tennis, Djokovic batte Medvedev in tre set ed è record nei Master 1000

Novak Djokovic batte in tre set Daniil Medvedev e conquista il Master 1000 numero 37: nessuno come lui

Il Re non intende abdicare. Novak Djokovic si conferma l'uomo del 2021 nel tennis. Dopo i tre Slam consecutivi tra Australian Open e Wimbledon, arriva anche una vittoria nel Master 1000 di Parigi Bercy. Battuto quel Daniil Medvedev che due mesi fa gli negò la vittoria agli US Open e contemporaneamente anche il Grande Slam. Il russo si impone nel primo set per 6-4, approfittando di una sbandata del numero 1 al mondo nel settimo game. Nella seconda partita, invece, è Djokovic a trovare il break vincente e a lasciarsi alle spalle il rivale. Nel terzo set è battaglia vera, ma Novak scava il solco e chiude 4-6, 6-3, 6-3, prendendosi così una piccola rivincita dopo la tremenda delusione di Flushing Meadows. La vittoria odierna rappresenta un record: infatti Djokovic è arriva a quota 37 trofei nei Master 1000. Nessuno come lui. Medvedev si consola con il numero 2 nel ranking rinforzato e con la consapevolezza di essere sempre più vicino al campionissimo serbo.