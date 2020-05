Alla luce di quanto espresso dal Consiglio Federale odierno, questo il pensiero del Presidente biancorosso Franco Iachini: «Abbiamo letto il comunicato redatto dalla FIGC e siamo rimasti tutti sorpresi del contenuto. Aspettiamo di leggere la delibera in tutti i suoi particolari, per poi capire come si dovrà effettivamente procedere».