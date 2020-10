Ternana a valanga, Catania spazzato via (3-1)

Successo meritato della Ternana che strapazza il Catania allo stadio Angelino Nobile di Lentini. Per gli umbri un 3-1 che conferma la forza della squadra di Lucarelli nettamente superiore ai padroni di casa per qualità e capacità di finalizzare. Poi i tanti svarioni difensivi hanno complicato le cose all’undici di Raffaele affondato nella ripresa e costretto al primo ko in campionato. Di buono c’è che ancora una volta su palla inattiva il Catania ha trovato il gol. Ternana che vince ancora e tocca quota 12 in classifica. Catania resta a 6. Lunedì etnei contro il Bari per cercare di riscattarsi. La Ternana riceverà il Foggia per proseguire il filotto di 5 risultati positivi.

CRONACA – Primo tempo subito combattuto al Nobile di Lentini con grande ritmo e animi accesi da parte dei 22 in campo. Partipilo di testa in avvio ha spaventato Martinez. Il Catania non ha trovato le corsie esterne e quando è ripartito ha sbagliato passaggi facili in uscita. La Ternana ne ha approfittato in questo frangente di match alzando il baricentro e riuscendo a portare nuovi pericoli. Etnei che piano piano hanno conquistato campo salendo di quota grazie alle verve di Manneh. A metà del primo parziale azione in verticale del Catania conclusa da Manneh, deviazione in angolo di Iannarilli: la prima emozione per i padroni di casa.Poi al 42’ è arrivato il vantaggio degli umbri con Partipilo che ha sorpreso di testa Martinez che ha smanacciato ma non riuscendo ad evitare il gol dei rossoverdi. Ternana che a fine primo tempo ha sfiorato il raddoppio con Vantaggiato ma stavolta il portiere del Catania ha respinto il pallone dopo un colpo di testa in zona centrale della punta di Lucarelli. Il tempo si è chiuso con una conclusione debole di Sarao. Giusto il vantaggio umbro al giro di boa. Nella ripresa Raffaele ha messo dentro Rosaia togliendo Albertini e passando al 4-3-3. Dopo qualche minuto di secondo tempo Emmausso e Pinto per Zanchi e Biondi le altre due mosse di mister Raffaele per raddrizzare il risultato. La Ternana trova il gol del raddoppio in avvio con Racevic che devia in rete un bel passaggio dalla sinistra di Mammarella. Secondo gol con dinamica identica ovvero con cross dalla sinistra e deviazione. Poco dopo match chiuso con il gol di Defendi al 67’. Ripresa a valanga della squadra di Lucarelli superiore in tutto al Catania che torna con i piedi per terra dopo aver battuto in trasferta Monopoli e Virtus Francavilla. Il Catania si è riacceso dopo il gol di Maldonado su punizione. Quinto gol etneo sempre sugli sviluppi di un tiro da fermo. La sostanza non cambia perché la Ternana vince con merito.

TABELLINO

MARCATORI: 43′ Partipilo, 59′ Raicevic, 69′ Defendi, 80′ Maldonado

CATANIA (4-3-2-1): Martinez; Calapai, Claiton, Silvestri, Zanchi (53′ Pinto); Albertini (46′ Rosaia), Welbeck, Maldonado; Biondi (53′ Emmausso), Sarao (70′ Gatto), Manneh (72′ Izco). A disp.: Confente, Della Valle, Pellegrini, Tonucci, Vicente, Piovanello, Pecorino. All. Raffaele.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Damian (87′ Proietti), Palumbo (73′ Salzano); Partipilo (73′ Peralta), Falletti (64′ Paghera), Torromino; Vantaggiato (46′ Raicevic). A disp.: Vitali, Suagher, Frascatore, Russo, Onesti, Laverone, Ferrante. All. Lucarelli.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Gualtieri-Massimino).

NOTE: ammoniti Vantaggiato, Falletti, Emmausso, Maldonado. Spettatori circa 450.