Ternana-Catania 0-0

Sfida playoff avvincente al Libero Liberati di Terni per il secondo turno della fase a gironi playoff. Sulla carta la favorita è la Ternana ma il Catania che ha ribaltato la Virtus Francavilla e ricevuto un grande sostegno dei tifosi è motivatissimo. Il calcio è fatto di muscoli e gambe ma soprattutto di testa e sicuramente l’undici di mister Lucarelli al Liberati cercherà di fare l’impresa. I rossazzurri sono obbligati a vincere per rimanere in pista. Agli umbri basterà invece il pari nei 90’ per centrare la fase nazionale, traguardo sfumato in prima battuta con il ko in finale di Coppa Italia.

CRONACA

29′ Si affaccia dalle parti di Martinez la Ternana ma non riesce a concludere

21′ Catania riversato sulla metà campo avversaria ha il pieno dominio della partita

12′ Occasione Catania con conclusione di Calapai dentro l’area deviata in angolo

9′ Tiro di Curcio ma Iannirilli respinge in due tempi

7′ Catania che quando ci prova sugli esterni si dimostra pericoloso

1′ Match iniziato al Liberati

Fa calco a Terni e oggi il termometro ha fatto segnare i 32 gradi fino alle 19.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA: (4-3-3): Iannarilli; Parodi, Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Salzano, Palumbo, Verna; Defendi, Marilungo, Partipilo. A disp. Tozzo, Marcone, Nesta, Sini, Celli, Russo, Furlan, Damian, Paghera, Torromino, Ferrante, Vantaggiato. All. Fabio Gallo

CATANIA: (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Vicente, Salandria; Capanni, Curcio, Biondi; Curiale. A disp. Furlan, Pino, Noce, Saporetti, Di Grazia, Welbeck, Dall’Oglio, Biagianti, Manneh, Mazzarani, Barisic, Beleck. All. Cristiano Lucarelli

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova

I CONVOCATI DI LUCARELLI

PORTIERI

1 Jacopo Furlan

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

26 Luca Calapai

3 Moïse Emmanuel Mbende

2 Mario Noce

14 Salvatore Simone Pino

20 Giovanni Pinto

13 Lorenzo Saporetti

5 Tommaso Silvestri

CENTROCAMPISTI

27 Marco Biagianti

21 Kevin Biondi

23 Jacopo Dall’Oglio

25 Orazio Di Grazia

19 Kalifa Manneh

32 Andrea Mazzarani

16 Francesco Salandria

4 Bruno Leonardo Vicente

6 Nana Addo Welbeck-Maseko

ATTACCANTI

17 Maks Barisic



9 Leo Steve Beleck A’Beka

7 Gabriele Capanni

10 Alessio Curcio

11 Davis Curiale

I CONVOCATI DI GALLO

Indisponibili: Suagher e Proietti (infortunati)

Portieri: Iannarilli, Marcone, Tozzo

Difensori: Mammarella, Bergamelli, Parodi, Sini, Russo, Diakitè, Nesta, Celli, Mucciante

Centrocampisti: Furlan, Damian, Defendi, Paghera, Salzano, Palumbo, Verna

Attaccanti: Ferrante, Marilungo, Partipilo, Torromino, Vantaggiato