Ternana, Gallo: “Cosa mi preoccupa del Catania? La nostra condizione fisica…”

Il pareggio per 0-0 contro l’Avellino non fanno felici le Fere ma comunque basta alla Ternana per andare avanti nei playoff e poter continuare a giocare in casa il 5 luglio con il Catania nel secondo turno. Soddisfatto della prova dei suoi Fabio Gallo, tecnico dei rossoverdi: “I ragazzi hanno reagito da squadra, giocando una partita di qualità ma anche di livello fisico e temperamento, è stata una partita che mi è piaciuta – riporta Ternananews.it – Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nel secondo tempo è mancata la qualità ma ho giocatori che sanno giocare a calcio. In questi giorni ho lavorato soprattutto per non far pensare alla partita di sabato contro la Juventus U23, per liberare la testa dei giocatori. Queste partite si preparano da sole e io ho un gruppo di calciatori che prova sempre a vincere.” Gallo risponde a Capuano: “Dice che non abbiamo rischiato? Abbiamo avuto quattro occasioni limpide nel primo tempo, nella ripresa eravamo stanchi e ci siamo compattati, non ricordo una parata del nostro portiere”. La Ternana affronterà il Catania nel prossimo turno: “Mi preoccupa soprattutto l’aspetto fisico, vorrei recuperare le energie spese questa sera. I rossazzurri sono una squadra di qualità, ci metteranno in difficoltà”.