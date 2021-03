Thierry Henry lascia i social: “Bullismo e razzismo senza controllo”

Al settimanale “Sette”, Francesco Totti ha parlato dei cambiamenti del calcio puntando l’indice sull’utilizzo dei giocatori dei social. “L’arrivo dei social ha fatto sbarellare e rendere più individualisti i calciatori. Il problema è più di fondo, stanno sparendo i campioni. Ora ci sono meno campioni e più giocatori costruiti”. Diversi sono i calciatori che hanno voluto chiudere i propri canali social per svariati motivi. Oggi l’ex attaccante della Francia Thierry Henry ha deciso di abbassare la saracinesca annunciando la chiusura degli account informando i suoi follower con un suo ultimo “tweet”.

IL MOTIVO – “Ciao a tutti. Domani mattina, cancellerò tutti i miei account sui social media fino a quando le persone che li gestiscono non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con la stessa energia e determinazione che hanno quando vedono una violazione del copyright. L’aumento del livello di razzismo, bullismo e, di conseguenza, problemi mentali tra le vittime è preoccupante: tutto questo è troppo tossico per non accorgersene. Ci deve essere una responsabilità. Al giorno d’oggi è troppo facile creare un account e usarlo per molestare e insultare senza conseguenze, rimanendo anonimi. Fino a quando non cambierà, tutti i miei account sui social media non saranno disponibili. Spero che i cambiamenti arrivino presto ”, ha scritto Henry.