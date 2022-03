Thuram difende Messi: “Chi si è permesso di fischiarlo non ama il calcio”

Le parole dell'ex difensore francese

"Credo che il Barcellona sia la vera casa di Messi. Ci ha giocato per tanti anni, fin da quando era un bambino. Secondo me voleva restare ed è stato molto difficile partire, cambiare squadra. Quando giochi nel Barcellona e sei Lionel Messi , tutti sono con te. A Parigi è diverso: la squadra ha perso contro il Real Madrid e la gente ha fischiato Messi durante la partita successiva. Penso che non dovrebbe succedere, i tifosi non dovrebbero mancare di rispetto a Lionel Messi, non si può fischiare Messi. Se ami il calcio, non puoi accettarlo".