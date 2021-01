Tiago Pinto: “Alla Roma voglio modernizzare il settore sportivo. La Serie A soffre…”

Il nuovo dg della Roma, Tiago Pinto, si è congedato dal Benfica prima di iniziare l’avventura in giallorosso: “Ho dato tutto qui e ispirandomi alla frase di Kennedy non ho pensato a quello che il Benfica poteva dare a te ma a quello che io potevo dare al Benfica. Vi voglio lasciare dicendovi una cosa: questa è una famiglia, il problema di uno è il problema di tutti. Alla Roma voglio modernizzare il settore sportivo. La Serie A è un campionato molto imprevedibile come lo sono ormai tutti i più grandi d’Europa, le big soffrono l’assenza del pubblico. La cosa più importante è creare una mentalità vincente”.