Tifosi Crystal Palace raccolgono fondi per… comprare Conor Gallagher dal Chelsea

I tifosi hanno lanciato una raccolta fondi con l'obiettivo di raggiungere 50 milioni di sterline

Redazione ITASportPress

Al Crystal Palace sono tutti pazzi del giovanissimo centrocampista Conor Gallagher. Nelle scorse settimane era stato mister Vieira a complimentarsi con lui e a paragonarlo a campionissimi del passato. Adesso, la palla è passata ai tifosi che, conoscendo l'importanza dell'inglese per la squadra, vorrebbero dare una mano al club per acquistarlo definitivamente dal Chelsea, proprietaria del cartellino.

Come spiegato dal Sun, infatti, i tifosi del Palace hanno organizzato una raccolta fondi su gofundme.com stimando la cifra da raggiungere in 50 milioni di sterline. Al momento, però, l'iniziativa non pare aver portato i frutti sperati, trovando ad oggi solo 125 sterline.

Grintosa anche la "pubblicità" per spingere i fan ad investire soldi in tale raccolta: "Non c'è bisogno di molte parole. Abbiamo bisogno di lui, prendiamolo!".

In questa stagione Conor Gallagher ha già segnato 6 gol e fornito tre assist in Premier League. Numeri che per un 21enne sono davvero positivi. Vedremo se tale iniziativa dei tifosi, che difficilmente riuscirà ad arrivare al traguardo economico desiderato, darà comunque slancio al club per provare l'investimento importante.