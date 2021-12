Tifosi dell’Olympiacos in delirio: Manolas arriva nella sede club

Il difensore greco è stato accolto in sede dai tifosi

Kostas Manolas ha deciso di fare il suo ritorno all'Olympiacos dopo la sua esperienza in Italia con le maglie di Roma e Napoli. Il difensore ha già trovato un accordo sino al 2025 con il suo nuovo club e ha anche svolto le visite mediche. Il greco ha successivamente raggiunto la sede della società di Atene in cui firmerà il nuovo contratto. I tifosi si sono radunati all'esterno della struttura per far sentire tutto il loro calore a Manolas. Ecco il video: