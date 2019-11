Tite, altra frecciata a Messi: “Lui straordinario tra gli umani, Pelé era di un altro pianeta…”

Altra risposta piccata del ct del Brasile Tite riguardo a Lionel Messi. Dopo le accuse in seguito alla partita tra i verdeoro e l’Argentina, ecco l’ennesima stoccata per La Pulce.

Questa volta si parla di confronto tra il campione del Barcellona e Pelé. Per il ct brasiliano non esiste paragone. Come riferisce Marca, ecco il suo parere: “Messi come o meglio di Pelé? Pele è incomparabile. Chiunque voglia confrontare Pelé con un altro atleta non sa nulla di calcio“, ha detto Tite.

NON UMANO – “Messi è straordinario, ma messo a confronto con gli umani. Pelé è al di fuori degli umani, è fuori dai normali parametri. Non lo dico perché sono brasiliano, lo dico perché ho visto con i miei occhi la sua storia e la grandezza di Pelé. Le sue partite, la tecnica individuale, il colpo di testa, l’essere ambidestro, la sua forza, il suo impulso. Se si vuole trovare un difetto in Pelé, non lo si trova”. E poi altra frecciata a Messi: “E come se tutto ciò non bastasse, Pelé aveva un carisma straordinario. Quello che è successo con Messi l’altro giorno, quello che si è visto sul campo…beh, ho chiesto un ammonizione e mi ha detto di stare zitto”.