Tokyo 2020, la finale sarà Brasile-Spagna

Due semifinali equilibrate e molto tirate, alla fine ad aver ragione sono le Furie Rosse e i Verdeoro.

Per molti era la finale più probabile e alla fine sarà così. L'ultimo atto valido per il ventisettesimo torneo Olimpico di calcio, vedrà opposti il Brasile e la Spagna .

SEMIFINALI - La Spagna in una partita molto tesa e abbastanza tirata, ha la meglio su un Giappone coraggioso, in grado di impensierire la squadra iberica. Partita combattuta che si protrae ai tempi supplementari e che al minuto 115 viene risolta grazie ad un gol di Asensio. Le Furie Rosse volano in finale, mentre gli asiatici dovranno disputare la finale per il 3/4 posto. Partita ancora più affascinante è quella tra il Brasile e il Messico. Dopo i tempi supplementari il risultato non si schioda dallo 0-0 e la sfida viene decisa ai calci di rigore. Decisivi gli errori dei messicani Aguirre e Vasquez, mentre i quattro brasiliani sul dischetto (Daniel Alves, Martinelli, Guimaraes e Reinier), realizzano tutti il loro penalty. Brasile in finale contro la Spagna, una partita che si preannuncia incandescente.