Torino, Cairo: “Spero che Belotti rimanga con noi. Non voglio più parlarne”

Le parole del presidente granata

Urbaino Cairo, presidente del Torino, ha parlato nel giorno del 73° anniversario della tragedia di Superga. Il patron granata era presente, come di consueto, al colle e dopo aver omaggiato i caduti, si è lasciato andare in qualche dichiarazione riguardo il futuro, ancora incerto, di Andrea Belotti. L'attaccante è in scadenza di contratto a giugno, e per adesso, ha comunicato l'intenzione di non voler rinnovare. Il centravanti campione d'Europa con l'Italia è arrivato al Torino nel giugno del 2015. Queste le parole di Cairo: