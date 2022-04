Torino, Cairo: “Tante offerte per Bremer. Belotti? Forse ha firmato con qualcuno”

Le parole del presidente granata

Urbaino Cairo , presidente del Torino , ha parlato al termine della riunione di Lega Serie A che si è tenuta in giornata. Tra i vari temi, quello più caldo è il futuro di due giocatori chiave come Bremer e Belotti . Il patron granata ha fatto chiarezza su entrambe le situazioni. Queste le sue parole:

BELOTTI E BREMER - "Belotti è a scadenza e potrebbe aver già firmato per qualcuno, dal primo di febbraio era libero di farlo. Teoricamente potrebbe anche averlo fatto, ma forse avrebbe dovuto comunicarlo. C'è molto interesse per lui e molto anche all'estero. Finiamo bene il campionato con queste sette partite, che non son poche, e vediamo".