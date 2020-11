Torino, Conti: “Buona gara, ma abbiamo dimostrato ancora le nostre fragilità”

Francesco Conti, vice di Giampaolo, ha commentato così il rumoroso ko di San Siro contro l’Inter: “Andiamo via con il rammarico del punteggio. Abbiamo fatto una buona gara, poi dopo abbiamo ri-dimostrato una fragilità sulla quale dovremo lavorare” – spiega Conti a DAZN -. Poi una spiegazione sull’assenza di Belotti: “Avevo detto ieri che Verdi stava lavorando bene e poteva partire dall’inizio e i fatti l’hanno dimostrato. Belotti già ieri aveva un fastidio che oggi si è acuito e allora abbiamo preferito non rischiarlo visto che avevamo la possibilità di schierare Zaza”. I problemi del Torino, secondo Conti, non sono di natura fisica: “Se non fossimo stabili di mente, io e lo staff tecnico sarebbe da andare al manicomio – dichiara il vice di Giampaolo – . Ci sono degli aspetti mentali sui quali noi stiamo lavorando e sicuramente risolveremo perché vorremmo fare grandi cose. Il problema non credo sia fisico. Oggi la partita richiedeva degli accorgimenti e questi accorgimenti si sono visti durante la gara. L’allenatore ha dato una traccia del percorso però non rinneghiamo il lavoro che abbiamo fatto, comunque il 3-5-2 la squadra ha dimostrato di saperlo gestire e non è escluso che lavoreremo su questo in futuro”.