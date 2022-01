Torino, gli estimatori per Belotti non mancano: quattro club alla finestra

Le possibili destinazioni dell'attaccante italiano

Tiene banco in casa Torino il probabile addio a fine stagione di Andrea Belotti. L'attaccante italiano è in scadenza di contratto a giugno e non intende rinnovare col club granata. Anche le recenti parole del presidente Urbano Cairo hanno confermato una sua possibile partenza e l'attaccante è pronto ad accasarsi in un'altra società.