Torino, Juric: “Abbiamo la carica giusta per il derby. Belotti può partire titolare”

Le parole dell'allenatore granata

"Ci siamo allenati bene e concentrati, vogliamo fare una grande partita. Abbiamo la carica giusta, siamo consapevoli di quanto significa questa gara. L'idea è quella di giocare bene, domani sarà la stessa cosa: vogliamo fare una partita al massimo, cercando di non subire due tiri e due gol come ci è capitato con il Venezia. E se non va come vorresti, cercare comunque di portare a casa il risultato. Come si ferma la Juve? Marchiamo con le diagonali, è il nostro modo di essere. In quella zona la marcatura è forte, andremo avanti come al solito. Bremer-Vlahovic sarà uno scontro importante. Belotti ha fatto una buona settimana di allenamenti, può partire dall'inizio".