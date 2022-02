Torino, Juric: “Gol annullato a Belotti? E’ stato scioccante. Noi poco lucidi”

Le parole del tecnico granata

"La squadra è entrata bene in campo. Stavamo dominando ma quando loro hanno cambiato modulo hanno smesso di giocare e ci hanno messo in difficoltà. Ci è mancata un po' di lucidità, è stata un battaglia e in certi momenti loro avevano qualcosa in più. L'episodio del gol annullato? Inspiegabile, è scioccante, non l'ho neanche capito. Pobega era dietro e non fa nulla, succede già da un po', questo non è calcio. Certe situazioni sono inspiegabili, anche contro il Sassuolo. Meritavamo il pareggio. Un po' di rammarico c'è. La squadra ha perso 6 punti negli ultimi minuti e poteva avere un'altra classifica. A Udine non mi sono piaciuti, non so se è per un calo di lucidità. Adesso bisogna ripartire bene e con la massima concentrazione. I ragazzi hanno dato il massimo , in queste partite ci sta questo tipo di risultato. C'è tanta voglia".