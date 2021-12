Torino, Juric: “Nel mercato non succederà nulla. Stiamo buttando via troppi punti”

Le parole dell'allenatore del Torino

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di campionato tra Bologna e Torino . Ecco le parole dell'allenatore granata: "Serve più cattiveria perché le occasioni passano. Stiamo lasciando per strada vari punti, dobbiamo migliorare. Siamo tosti, ma non raccogliamo: voglio un salto di qualità in questo, diventando più consapevole delle occasioni che abbiamo".

SUL MERCATO - "Non siamo intervenuti su niente, anche dopo che ho parlato quest’estate. L’obiettivo era completamente diverso. Ciò che conta è la squadra, a volte mi sembra che si accontentino di competere bene. Il mio pensiero si scontra: il mio obiettivo in generale era diverso, non è che se faccio bordello cambia qualcosa. non c’è stata nemmeno l’intenzione di costruirla l’idea globale mia. Io non chiedo mai niente: abbiamo giocatori con caratteristiche diversi che portano vantaggi e svantaggi, a volte mi devo arrangiare. Questa è la mia squadra, nel mercato non succederà nulla".