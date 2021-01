Torino, Nicola: “Non era facile riprendere una partita così. Vogliamo scaldare i cuori dei tifosi”.

L’allenatore del Torino Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il debutto sulla panchina dei granata: “Guidare questa squadra è un piacere, la partita non è stata noiosa. Ci sono tante cose su cui dovremo lavorare, ai ragazzi ho chiesto determinate cose, tra cui la disponibilità di creare un gruppo. Vogliamo scaldare i cuori della gente, non era facile riprendere una partita che si era messa così. Il secondo tempo mi è piaciuto molto, c’è da lavorare ma abbiamo carattere e risorse. Gli automatismi verranno con il tempo, nell’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a crederci. Abbiamo creato 8 palle gol e non sono poche. Zaza via? Ho bisogno di valutare il gruppo, poi parleremo con la società.