Torino, niente trasferta a Bergamo: la Asl blocca i granata

La decisione della Asl di Torino

Il calcio italiano sta facendo ancora i conti con il Covid. Con l'aumento dei contagi nei club di Serie A, alcune partite del turno di domani potrebbero essere a rischio. In queste ore l'Asl di Torino ha bloccato la trasferta ai granata: la squadra di Juric era pronta per partite a Bergamo per la sfida con l'Atalanta, ma a causa delle otto positività sono stati vietati spostamenti e allenamenti ed è stata inoltre disposta una quarantena domiciliare per tutti componenti del gruppo squadra. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale del Torino e ed è a forte rischio anche la gara di domenica prossima con la Fiorentina.