Torino, nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra: l’esito…

Il Torino ha effettuato un nuovo giro di tamponi in vista della prossima gara di campionato, che sarà domenica alle 15 contro l’Inter. Arrivano buone notizie per il club del presidente Cairo, visto che i tamponi sono risultati tutti negativi:

TAMPONI NEGATIVI

“Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino, in preparazione alla partita di domenica a San Siro contro l’Inter. Al Filadelfia hanno anche lavorato – ciascuno con un programma personalizzato – Belotti, Buongiorno, Linetty, Lyanco, Lukic, Rodriguez e Sirigu, di rientro dalle rispettive Nazionali. Tutti i tamponi eseguiti oggi al gruppo squadra hanno dato esito negativo. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una seduta tecnica, al Filadelfia”