Torino, Giampaolo: “Troppo discontinui, ma dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo”

Marco Giampaolo parla ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro il Cagliari, il terzo ko in altrettante partite: “Paghiamo la discontinuità nel lavoro, tra rinvio del match col Genoa per Covid e pausa per le nazionali. Quando troveremo uomini e possibilità di lavorare, risaliremo. Rincon non è un regista? Lui sa fare un po’ tutto, non è un play classico ma è sempre dentro la partita. Poi abbiamo dovuto fare delle scelte in sede di mercato e abbiamo preferito investire in attacco con Bonazzoli. Il problema è imparare a fare le letture collettive. Mi ritrovo a commentare tre sconfitte, ma ora conta che i ragazzi continuino a credere in quello che facciamo. Servirebbe qualche punto per galleggiare meglio”.