Tottenham, Conte: “18 mesi di contratto? Vi spiego il perché. Qui per migliorare”

Le parole dell'allenatore italiano

Antonio Conte , allenatore del Tottenham , è intervenuto in conferenza stampa prima del match di domenica contro l' Arsenal . Il tecnico italiano ha spiegato il motivo per il quale ha firmato un contratto di soli 18 mesi e ha dichiarato gli obiettivi futuri. Ecco le sue parole:

"Ho deciso di accettare questo lavoro perché lavorare in questo ambiente, in un club moderno, fa bene a ogni allenatore. Poi, come ben sapete, quando sei fuori puoi solo immaginare la situazione, mentre quando ci sei dentro capisci molto meglio ogni aspetto. Questa, ripeto, è l'ora di lavorare. Ho fatto le mie valutazioni sulla situazione attuale del Tottenham, non penso alle parole ma ai fatti. Dobbiamo solo lavorare per migliorare la situazione che ho trovato qui".