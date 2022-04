Tottenham, Conte: “Covid? Ora sto bene. Sabato sarò di nuovo in panchina”

Le parole del tecnico italiano

"Il giorno dopo la partita con l’Aston Villa ho iniziato ad avvertire dei lievi sintomi, un po’ di dolore alla gola, così ho fatto il test ed era positivo. Ma ora sto bene. Di sicuro è stata una settimana strana, sia per me che per i calciatori che sono abituati ad allenarsi con me. Ma il mio staff ha fatto un ottimo lavoro e penso che sabato sarò in panchina. La squadra è stata brava a restare in corsa ed è pronta a lottare fino alla fine. Non sarà semplice ma è molto importante finire fra le prime quattro, sarebbe un ottimo risultato per il club. Nei giorni scorsi abbiamo visto quanto sia bello e importante giocare in Champions e sono sicuro che anche i miei calciatori abbiano grande voglia di essere protagonisti su questo palcoscenico. Ma sappiamo benissimo che ci sono altre squadre molto forti, anche Arsenal, United, West Ham, Wolverhampton sono in corsa ma vogliamo lottare e alla fine si vedrà".