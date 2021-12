Tottenham, Conte sul mercato: “Incontrerò il club, dobbiamo migliorare. Lloris resta”

Le parole del tecnico italiano

Antonio Conte è alla guida del Tottenham e con il suo approdo ha migliorato la difficile situazione di inizio anno con Espirito Santo in panchina. Tramite i media inglesi, l'allenatore ex Inter ha parlato del mercato in casa Spurs, facendo chiarezza sulla situazione generale e di alcuni singoli.

ROSA DA MIGLIORARE - "Ho fatto una valutazione della rosa in questi due mesi, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è che aspetto un meeting. Dobbiamo migliorarci, l’ho detto dopo due settimane. Ne ero sicuro dopo 7, 10 giorni e ora ho valutato su chi posso contare o no. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo, dobbiamo pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora grande".