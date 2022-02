Tottenham, ecco Bentancur: “Conte vuole il 150% da noi. Sono pronto”

Parla il centrocampista ex Juventus

ONORE - "Arrivo in un grande club con grandi giocatori. Sono felice così come lo sono stato quando ho saputo dell'interesse del club nei miei confronti. Vestire questa maglia sarà un onore: ho sempre amato la Premier League e ora ho la chance di giocarci insieme a dei giocatori di altissimo livello", ha detto Bentancur .

CONTE - Una parola anche sul mister Antonio Conte e la sua forza: "Conte mi aiuterà molto a crescere come calciatore e daremo tutto per rappresentare al meglio il Tottenham, tutti insieme. Sono un giocatore molto tattico, che ama coprire gli spazi liberi, che vuole riconquistare il pallone e spostarlo avanti rapidamente. Devo migliorare e so che posso farlo. Conte è un grande tecnico, vuole il 150% dai suoi e da lui imparerò molto: mi migliorerà anche mentalmente, è una grande motivazione per me".