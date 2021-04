Tottenham, idea Sarri: contatto con l’agente Ramadani, sullo sfondo resta la Roma

Il Tottenham guarda al futuro: dopo l'esonero di Mourinho, spunta il nome di Sarri

Giornata bollente in casa Tottenham . Prima l’annuncio della creazione della Superlega , competizione in cui saranno presenti anche gli Spurs, poi l’esonero di Josè Mourinho con la promozione di Ryan Mason dall’Under 23. Nel frattempo il club inglese guarda al futuro, pensa a chi affidare la panchina per la prossima stagione. Nel casting rientrerebbe anche Maurizio Sarri , che l’anno scorso vinse il campionato in Serie A alla guida della Juventus.

CONTATTO CON RAMADANI – In giornata, come riporta Calciomercato.com, ci sarebbe stato un contatto diretto con Fali Ramadani, che cura gli interessi del tecnico toscano. L’agente ha aperto all’opzione inglese, con Sarri disposto a ritornare in Premier League dopo l’esperienza al Chelsea. In ogni caso, resta aperta la pista italiana con la Roma in pole, anche se attualmente il Tottenham si sarebbe portato in vantaggio sulla concorrenza.