Tottenham, Luis Diaz rifiuta il trasferimento: ecco la sua priorità

Il colombiano non gradirebbe la destinazione

Una delle stelle nascenti del Porto è Luis Diaz . L'attaccante colombiano ha collezionato 14 reti e 5 assist in 18 partite di campionato, tanto da attirare l'attenzione di diversi club europei e il Tottenham sembra fare sul serio. Gli Spurs avrebbero offerto una cifra intorno ai 45 milioni di euro per il cartellino di Luis Diaz.

Come riporta Goal.com, però, il colombiano non considera il passaggio al Tottenham un passo avanti per la sua carriera. L'attaccante si aspetta infatti di giocare per una squadra più importante. L'offerta del club inglese comprende anche bonus per il raggiungimento di determinati risultati. Il Tottenham avrebbe dato al Porto 48 ore per pensare.