Tottenham, mea culpa Dele Alli: “Non segno e non creo azioni. Non sono contento”

L'inglese degli Spurs insoddisfatto delle proprie prestazioni

Un avvio di stagione non al top e il recente derby di Londra perso contro il Chelsea hanno fatto in modo che i calciatori del Tottenham si sentissero sotto accusa e sotto pressione. Prestazioni non di livello per alcuni giocatori Spurs e tra questi anche il centrocampista offensivo Dele Alli . Per sua stessa ammissione, le cose non stanno andando come dovrebbero e parlando ai microfoni di Sky Sport UK dopo il ko nell'ultimo turno di Premier League, ecco il mea culpa.

"NON FACCIO ABBASTANZA" - Nell'occhio della critica già in passato sotto la precedente gestione di José Mourinho, anche nella nuova annata Dele Alli non sembra rendere al meglio: "Da centrocampista e giocatore d'attacco, non posso essere soddisfatto delle mie prestazioni in questo inizio di stagione", ha ammesso l'inglese. "Non segno abbastanza e non creo azioni pericolose. E' arrivato il momento di dare di più e finalizzare le occasioni che abbiamo. Non possiamo esser felici dell'ultima gara, del 3-0 contro il Chelsea. Per questo non vediamo l'ora di tornare in campo e dimostrare che siamo più di quello che si è visto".