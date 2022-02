Tottenham, Paratici: “Bentancur è un box-to-box. Kulusevski un grande prospetto”

Le parole del direttore generale degli Spurs

"Noi siamo andati a prendere giocatori giusti per le posizioni giuste. Giocatori come Bentancur e Kulusevski, che sono giovani ma già con buona esperienza. Bentancur ha giocato 5 anni alla Juventus e ha quasi 200 gare, Kulusevski si avvicina alle 100. Giocano entrambi in Nazionale e hanno partecipato a Mondiali o Europei. Sono giocatori ancora giovani e noi dovremo farli crescere ancora. In questo campionato, con questa squadra, con questo allenatore possono migliorare ulteriormente nonostante la già buona esperienza. Bentancur è un centrocampista completo, un box-to-box, un calciatore di affidamento. Kulusevski ha solo 21 anni, ha 10 gol e 10 assist con la Juventus ed è un grande prospetto a livello europeo, ma è pure già pronto per giocare".