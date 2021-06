Tottenham, pazza idea per la panchina: spunta Steven Gerrard

Dall'Inghilterra ipotizzando l'interessamento del club Spurs per l'ex stella del Liverpool

Dopo essere stato ad un passo dall'ingaggio di Gennaro Gattuso e di Paulo Fonseca, il Tottenham resta ancora alla ricerca di un mister per la prossima stagione. Dopo l'addio a José Mourinho e la scelta di affiderà la guida della squadra a Ryan Mason, la società Spurs intende ora dare la squadra in mani più esperte.

In queste ore procede senza sosta la ricerca di quello che sarà dunque il nuovo allenatore del Tottenham. Dopo i naufragi delle ultime piste, gli Spurs avrebbero puntato dritto su Nuno Espirito Santo ma, eventualmente, anche ad un altro nome ad effetto. Secondo quanto riporta Evening Standard, il ds Paratici, qualora non dovesse concretizzarsi l'ipotesi del tecnico portoghese ex Porto e Wolverhampton, potrebbe rivolgersi all'attuale manager dei Rangers, nonché autentica bandiera del Liverpool, Steven Gerrard, fresco di successo del titolo in Scozia.