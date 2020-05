Tottenham, sorriso Kane: “Pronto a tornare a giocare”

“Ero già a buon punto prima, adesso, con lo stop per il coronavirus ho recuperato completamente”, parola di Harry Kane. L’attaccante del Tottenham si prepara a tornare in campo e dare una mano alla squadra di José Mourinho una volta ripresa la Premier League.

PRONTO – Ancora diversi dubbi sulla data di ripartenza del campionato ma una cosa è certa: il bomber inglese ci sarà. Lo ha confermato lo stesso centravanti Spurs ai microfoni di Sky Sport UK: “Ero già a un buon punto prima del blocco per il Covid-19, stavo facendo tutto tranne gli allenamenti con la squadra”, ha spiegato Kane. “Dopo lo stop ho continuato a fare sessioni online con il resto del gruppo, ho fatto un po’ di lavoro specifico per il tendine del ginocchio, ma anche tutte le altre cose fatte dagli altri componenti della squadra. L’ultima settimana siamo riusciti a fare allenamento individuale con un membro dello staff in campo ed è stato bello uscire e ricominciare a toccare una palla. Quando la stagione ripartirà, che sia tra un mese, due o tre, io sarò pronto per iniziare dalla prima partita”.