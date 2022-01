Tottenham su Kulusevski e Bentancur: polemica dei tifosi contro Paratici

I tifosi degli Spurs puntano il dito contro l'ex Juve

Nelle ultime ore è sempre più insistente l'interesse da parte del Tottenham per due giocatori della Juventus . Si tratta di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur . Il direttore generale degli Spurs Fabio Paratici è al lavoro per trattare col club bianconero nonostante il poco tempo a disposizione vista l'imminente chiusura della sessione di calciomercato invernale.

La situazione ha iniziato a infastidire, però, i tifosi del Tottenham, che puntano il dito contro l'ex dirigente della Juve attraverso i social. L'ipotesi della doppia trattativa con i bianconeri non è andata giù ad alcuni fan degli Spurs, che accusano Paratici di non lavorare pensando al bene e al futuro del club inglese bensì per sistemare il bilancio juventino.