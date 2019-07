Tour de France, clamorosa decisione della giuria: corsa fermata per grandine e maglia gialla a Bernal

La 19ª tappa del Tour de France passerà alla storia per quello che è successo a quasi 30 km dall’arrivo. I 126,5 km da Saint-Jean-de-Maurienne a Tignes sono stati vanificati quasi a metà tappa per colpa del tempo inclemente con il collegio di giuria francese che ha preso la decisione per evitare guai seri ai ciclisti. Gara annullata con i tempi fermati sul colle d’Izeran per la grandine scesa in un tratto con diverse curve. In cima all’Iseran il colombiano Bernal era da solo con Yates a pochi secondi. Il gruppo con Thomas scollina a 50”, con la maglia gialla Alaphilippe arrivato con due minuti e sette secondi di ritardo dal battistrada. Aspetto fondamentale per il finale di tappa e la classifica generale. Bernal della Ineos è il nuovo leader della corsa e ha adesso 45 secondi di vantaggio su Alaphilippe.