Tour de France, impresa di Trentin a Gap

Grandissimo successo nella 17.ma tappa del Tour de France, da Pont du Gard-Gap, di 200 chilometri, di Matteo Trentin autore di una fuga solitaria. Il trentino di Borgo Valsugana ha attaccato bene in prossimità di una salita staccando tutti e presentandosi da solo all’arrivo di Gap. Il coraggio dell’azzurro ha premiato il ciclista della Scott che ha portato a casa la terza vittoria nella sua carriera al Tour de France. Per l’Italia è la seconda vittoria in questo Tour dopo la volata di Elia Viviani a Nancy, quarta tappa. Per Trentin è l’ottavo successo nei grandi giri, dopo una tappa al Giro d’Italia e quattro alla Vuelta. Il gruppo chiude a 18’ con Alaphilippe che conserva la maglia gialla.